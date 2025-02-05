Kapadokya'da Kar Yağışı Nedeniyle Balon Turları İptal Edildi

Kapadokya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle balon turları ertelendi.

Dün gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı ile zaman zaman hızını artıran rüzgar Kapadokya'daki sıcak hava balon turlarının iptaline neden oldu. Bugün sabah saatlerinde yapılamayan balon turlarının yarın da gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Kapadokya'da yılda ortalama 220 gün yapılan balon turlarına katılan turistler Kapadokya'nın güzelliklerini gökyüzünden izleyebiliyor.

Bölgedeki balon turları hava şartlarının uygun olması halinde Cuma günü tekrar başlaması bekleniyor. - NEVŞEHİR