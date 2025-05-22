Kapadokya'da Gastronomi Festivali ve Yeryüzü Pazarı Açılıyor

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen Kapadokya Gastronomi Festivali kapsamında; klasik Türk Mutfağında iyi, temiz, adil gıda kullanımı ana teması altında çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve Slow Food Kapadokya Yeryüzü Pazarı, Slow Food Uluslararası Konsey üyelerinin katılımı ile kapılarını açıyor.

Bölgenin yerel üreticilerini ve geleneksel ürünlerini desteklemek, biyolojik çeşitliliği korumak, iyi, temiz ve adil gıdaya erişimi teşvik etmek amacıyla 24 Mayıs Cumartesi günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) koordinasyonunda, Kapadokya Yeryüzü Pazarı Uçhisar'da açılacak ve Slow Food'un uluslararası Yeryüzü Pazarları ağında yerini alacak. Slow Food Yeryüzü Pazarları Ağı, dünyada 23 farklı ülkede düzenli olarak kurulmakta ve 105 pazarda 2 bin 500'e yakın üreticiyi desteklemekte. Temel hedef; yerel üretimi, biyoçeşitliliği ve kültürel mirası korumak. Kapadokya Yeryüzü Pazarı'nın Uçhisar'da 15 günde bir cumartesi günleri kurulması planlandı. Pazarda yer alacak yerel üreticilere proje kapsamında sürdürülebilir üretim, hijyen, markalaşma ve biyoçeşitlilik gibi konularda eğitimler veriliyor. Pazarın bölge üreticilerini tüketiciler ile doğrudan buluşturarak yerel ekonomiye katkı sağlaması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya desteklemesi hedeflendi. Kapadokya Üniversitesi'nin daveti üzerine 23 farklı ülkeden gelecek 50 kişilik Slow Food Uluslararası Konseyi üyeleri; yıllık toplantılarını 23-25 Mayıs tarihlerinde Kapadokya'da gerçekleştirecek. Konsey; yıllık toplantılarında, Slow Food'un uluslararası stratejileri, gelecek dönem ajandası ve yürütülecek projeleri değerlendirecek. Bu önemli buluşmanın Türkiye'de düzenlenmesi, Slow Food Türkiye hareketine güçlü bir motivasyon ve ivme kazandırırken, Slow Food Türkiye çatısı altındaki toplulukların sesini daha güçlü duyurmasına, iş birliklerinin gelişmesine ve sürdürülebilir gıda hareketinin bölgede daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkı sağlayacak. Kapadokya Üniversitesi, bu vizyonuyla Slow Food Uluslararası Konsey Toplantısı'nın yalnızca ev sahibi olarak değil, sürdürülebilir turizm ve yerel kalkınma adına Türkiye'ye örnek teşkil edecek model bir iş birliğinin merkezinde yer alacak. Slow Food Uluslararası Konseyi Başkanı Edward Mukiibi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Slow Food Uluslararası Konseyi Genel Sekreteri ve Türkiye'den temsilcilerin katılımıyla düzenlenecek seminerlerde bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar. Kapadokya Üniversitesinin çeşitli kampüslerinde yapılacak seminerler herkese açık, aynı zamanda Kapadokya Üniversitesinin YouTube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

Gıda sürdürülebilirliği, biyolojik çeşitlilik, agroekolojik tarım ve kırsal kalkınma başlıklarında düzenlenecek bu seminerler hem bölge halkını hem de gastronomi ve sürdürülebilirlik alanında çalışan paydaşları Slow Food yaklaşımıyla buluşturacak. Böylece Kapadokya, yalnızca Slow Food Uluslararası Konsey Toplantısı'na değil, aynı zamanda geniş katılımlı bir bilgi ve farkındalık platformuna ev sahipliği yapacak. - NEVŞEHİR