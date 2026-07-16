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Kansere yenik düşen Uzman Çavuş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen Uzman Çavuş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
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Rize'de görev yapan 32 yaşındaki Uzman Çavuş Sinan Karaçoban, kemik iliği kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

Rize'de görev yapan ve kansere yenik düşen 32 yaşındaki Uzman Çavuş, memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ve kemik iliği kanseri sebebiyle tedavi gören 32 yaşındaki Uzman Çavuş Sinan Karaçoban, hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 aylık evli olan Karaçoban'ın cenazesi memleketi Akyazı ilçesi Kuzuluk Topçu sırtı Mahallesi'ne getirildi. Kuzuluk Mevlana Camii'de öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrasında Karaçoban, Topçu sırtı aile mezarlığına defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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