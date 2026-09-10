Haberler

Kandıra’da 4 plajda denize girmek yasaklandı

Kandıra’da 4 plajda denize girmek yasaklandı
Güncelleme:
+52 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kandıra’da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Cebeci plajlarında denize girmek yasaklandı.

Kandıra'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Cebeci plajlarında denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün saat 10.00 itibarıyla Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Cebeci plajlarında denize girmek tehlikeli ve yasak olarak belirlendi. Yetkililer, vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen ve denize girme yasağı bulunmayan bölgelerde, mantar dubalarla belirlenen alanların içerisinde denize girmeleri konusunda uyarıda bulundu. Kandıra Kaymakamlığı, vatandaşların olumsuz deniz şartlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Türkiye'yi heyecanlandıran hamle
Mikrofonları tek tek dizmişti! Özgür Özel'in o hareketinin sırrı çözüldü

Mikrofonları tek tek dizmişti! Özel'in o hareketinin sırrı çözüldü
2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var

2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı! Apar topar ayrıldı
Telefonları kapattılar! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için 'Gönderilsin' diyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! 'Beni öldürmeye çalışıyor'

Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kahreden ses kaydı ortaya çıktı!
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor