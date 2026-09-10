Kandıra’da 4 plajda denize girmek yasaklandı

Kandıra'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Cebeci plajlarında denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün saat 10.00 itibarıyla Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Cebeci plajlarında denize girmek tehlikeli ve yasak olarak belirlendi. Yetkililer, vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen ve denize girme yasağı bulunmayan bölgelerde, mantar dubalarla belirlenen alanların içerisinde denize girmeleri konusunda uyarıda bulundu. Kandıra Kaymakamlığı, vatandaşların olumsuz deniz şartlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı