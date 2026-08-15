Kandıra'da Deniz Yasakları: 4 Plaj Hariç Girilmez

Kandıra'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, bugün saat 10.00 itibarıyla Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bildirildi. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle alınan karar kapsamında, vatandaşların yalnızca cankurtaran hizmeti verilen ve denize girme yasağı bulunmayan bölgeleri tercih etmeleri istendi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların denize girerken mantar dubalar içerisinde kalmaları ve ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı