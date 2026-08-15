Haberler

Kandıra'da Deniz Yasakları: 4 Plaj Hariç Girilmez

Kandıra'da Deniz Yasakları: 4 Plaj Hariç Girilmez
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kandıra'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, vatandaşların cankurtaran bulunan bölgeleri tercih etmelerini ve dubalar içinde kalmalarını istedi.

Kandıra'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, bugün saat 10.00 itibarıyla Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bildirildi. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle alınan karar kapsamında, vatandaşların yalnızca cankurtaran hizmeti verilen ve denize girme yasağı bulunmayan bölgeleri tercih etmeleri istendi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların denize girerken mantar dubalar içerisinde kalmaları ve ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi

Erden Timur'un gözlerini parlatan cümle
Endonezya'da 7,7'lik deprem! Dehşete düşüren anlar kamerada

7,7'lik deprem! Dehşete düşüren anlar kamerada
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! 'Bunlar insanı öldürür'

Millete fare pisliği yedirmişler!
Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an

Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşları
Ronaldo ile Georgina'nın 'demir yumruk' sözleşmesi ortaya çıktı

Merak edilen o sözleşme ortaya çıktı