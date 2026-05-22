ETÜ, Kandilli Güvenç Ortaokulu öğrencilerini ağırladı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bulunan Kandilli Güvenç Ortaokulu'nun öğrencileri, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) misafiri oldu.

ETÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen gezi programında Aşkale'nin Kandilli Mahallesi'nde bulunan Kandilli Güvenç Ortaokulu 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri, ETÜ'nün bilim, kültür ve yaşam alanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezi programına öğrencilerin yanı sıra Okul Müdürü Ahmet Savaş, Müdür Yardımcıları Atalay Keleş ve Şeyda Ertek ile Sosyal Bilgiler Öğretmeni Selim Tazegüllü katılırken, program süresince ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez öğrencilere ve öğretmenlere eşlik etti.

Program kapsamında öğrenciler Erzurum Kültür ve Sanat Evi, Erzurum Şehir Arşivi, MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi, Yaşam Merkezi, Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM), rektörlük binası, merkezi kütüphane ve edebiyat fakültesini ziyaret ederek ETÜ'nün bilimsel, kültürel ve sosyal imkanlarını yerinde gördü.

Programa ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, bilim iletişiminin üniversiteler ile toplum arasındaki etkileşimi güçlendiren önemli bir alan olduğunu belirterek, öğrencilerin erken yaşta üniversite ortamıyla buluşmasının bilimsel farkındalığın gelişimine katkı sunduğunu ifade etti. Ürkmez, "Öğrencilerimizi üniversitemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların üniversite ortamını erken yaşta tanıması, bilimle tanışması bizler için çok kıymetli" diye konuştu. - ERZURUM

