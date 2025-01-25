Kanalizasyon Kuyusuna Düşen Yavru Köpekler Kurtarıldı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir vatandaşın kanalizasyon kuyusuna düşen 3 yavru köpeği elindeki sopayla kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan kanalizasyon kuyusuna 3 yavru köpek düştü. Yavru köpeklerin kanalizasyon kuyusundaki seslerini duyan Mustafa Irmak, yardıma koştu. Yavru köpeklerin kurtarmak için çalışma başlatan Irmak, elindeki sopayla 3 yavru köpeği kurtardı. Irmak'ın yürek ısıtan o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Irmak tarafından kurtarılan yavru köpekler, veteriner tarafından tedavilerinin yapılmasının ardından Gaziantep'te bulunan yeni sahiplerine ulaştırılacaklar. - HATAY