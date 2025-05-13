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Kanal 23 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak Hayatını Kaybetti

Kanal 23 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak Hayatını Kaybetti
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Elazığ'da yayın yapan Kanal 23 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak, akciğerindeki sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

Elazığ'da yayın yapan Kanal 23 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Fırat Üniversitesi Hastanesinde akciğerinde su toplaması nedeni ile tedavi gören Arif Çakmak, durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz hafta yoğun bakım servisine alındı. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören gazeteci Arif Çakmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çakmak'ın naaşı, İmam-ı Azam Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Harput'ta bulunan aile mezarlığına defnedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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