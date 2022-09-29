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Kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk

Yerel Haberler

Kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk Adıyaman'da seyir halindeki bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk

ADIYAMAN - Adıyaman'da seyir halindeki bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Kahta-Adıyaman karayolunun 12. Kilometresinde meydana geldi. Yaklaşık 60 kilometre hızla seyreden bir kamyonetin arkasına tutunan iki gencin görüntüleri yürekleri ağza getirdi. Ölüme davetiye çıkaran gençler bir süre böyle yolculuk yaptı.

Daha sonra trafikte seyir halinde olan diğer araçlar sürücüleri tarafından uyarılması üzerine araç durdurularak gençlerin kamyonetin arkasından indirildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Türkoğlu - Yerel

Adıyaman Tragger Yerel Haberler

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