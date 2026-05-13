Sinop'taki Nisi Göleti'ne Girişte Ücret Alınmasına Tepki: "Devletin Kamusal Alanlara Ücret Koymaya Hakkı Yok"

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, Nisi Göleti'ne girişteki 60 lira ücret uygulamasını eleştirerek, devletin kamusal alanlara ücret koyma hakkı olmadığını vurguladı. Oğuz, bu durumun tuhaflık olduğunu belirtti.

(SİNOP) - Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, Nisi Göleti'ne girişte 60 lira ücret alınmasını eleştirerek, "Devletin kamusal alanlara ücret koymaya hakkı yok" dedi.

Oğuz, Karakum mevkisinde bulunan Nisi Göleti'ne girişte, Sinop İl Özel İdaresi'nce kişi başı 60 lira almasına ilişkin açıklama yaptı.

"Kamusal alana parayla kimsenin bilet kesmeye hakkı yok" diyen Oğuz, tuvalet hizmeti verenlerin makul bir ücret alabileceğini ifade etti."

Oğuz, şunları kaydetti:

"Şehirde nasıl bir fiyat varsa orada da o fiyat uygulanır. Gerçekten dehşete düşüyorum. Memleket bizim, kamu biziz, sizsiniz, benim. Fotoğraf çekmeye, gezmeye, koya bakmaya Hamsilos'a girsem para ödemem gerekiyor. Gerçekten görülmemiş bir şey. Tuhaf bir şey. Son yıllarda acayip tuhaflıklar yaşıyoruz."

Hamsilos'ta Palmiye dikilmiş. Oranın yerel ağaçları var zaten. Palmiye Sinop'un bitkisi değil, Akdeniz bitkisi. Her şeyiyle tuhaf. Kamusal alanlara vatandaş özgürce rahat girmeli ama vatandaşlar da düzgün kullanmalı. Özgürlük var diye de kirli kullanmamalı. Hepimizin kurallara uyması lazım. Devletin de kamusal alanlara ücret koymaya hakkı yok. Kamu biziz. Bize ücretsiz olur. Ücretsiz olmalıdır. Oralardan vatandaş özgürce yararlanabilmelidir. Nisi Göleti'nin oradaki ağaçları zaten biz diktik. Atatürk Hatıra Ormanı olarak o ağaçları 80'li yıllarda diktik. Kendi toprağımıza, kendi yetiştirdiğimiz ağaçların yanına para vererek gideceğiz. Böyle bir şey olamaz. Bu derhal kaldırılmalı, düzeltilmeli."

Kaynak: ANKA
