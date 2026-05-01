Kamu işçileri halayda, onlar ekmeğinin derdinde
Sivas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kutlandı.

Sivas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kutlandı. Bir yanda davul-zurna eşliğinde halaylar çekilirken diğer yanda simit satarak para kazanmak isteyen çocuklar objektiflere yansıdı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına siyasi partiler ile KESK'e bağlı sendikalar ve çeşitli gençlik kuruluşları ile sivil toplum örgütleri katıldı. Kutlama öncesi Mevlana Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kutlamanın yapılacağı caddeye çıkan sokaklar barikatlarla kapatıldı.

Gruplar, Ethembey Parkı önünde toplanarak polisin oluşturduğu güvenlik noktalarında arandı. Katılımcılar Mevlana Caddesi üzerinden kutlamaların yapıldığı alana kadar davul ve zurna eşliğinde yürüdü. Cadde boyunca döviz ve pankartlar eşliğinde yürüyerek slogan atan gruplar, miting alanında bir araya geldi. Katılımın düşük olduğu gözlendi.

Bir yanda kutlamalar yapılırken diğer yanda simit satarak ekmek parası kazanmak isteyenler de fotoğraf karelerine yansıdı. Kutlama için toplananlar, halaylar çekerek olaysız şekilde dağıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
