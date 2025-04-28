Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Erdoğan net rakamı verdi! İşte Türkiye'deki göçmen sayısı
İmamoğlu'nun görüşmesinde kameraları bantlayan korumadan çelişkili ifade

Kameraları bantlayan korumadan çelişkili ifade
Kabine, İstanbul depremi gündemiyle toplanıyor

Kabine toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Kaman'da Rüzgarın Etkisiyle Kamyon Eğilen Tabelaya Takıldı

Kaman'da Rüzgarın Etkisiyle Kamyon Eğilen Tabelaya Takıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Kaman ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle eğilen yön tabelası, seyir halindeki bir kamyonun kasasına takıldı. Olay sonrası kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir kamyonun kasası, rüzgarın etkisiyle eğilen yön tabelasına takıldı.

Kırşehir'de sabah saatlerinde rüzgar etkili oldu. Kaman ilçesi girişinde yer alan ve yön bildiren tabela şiddetli rüzgarın etkisiyle eğildi. Seyir halindeki bir kamyonun kasası eğilen tabelaya takıldı ve araç şaha kalktı. Bölgeye çağırılan kurtarma ekipleri kamyonu kurtardı.

Rüzgarda otogar kavşağındaki Atatürk portresi de söküldü. Portre yetkililerce düzeltildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.