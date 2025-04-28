Kaman'da Rüzgarın Etkisiyle Kamyon Eğilen Tabelaya Takıldı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir kamyonun kasası, rüzgarın etkisiyle eğilen yön tabelasına takıldı.

Kırşehir'de sabah saatlerinde rüzgar etkili oldu. Kaman ilçesi girişinde yer alan ve yön bildiren tabela şiddetli rüzgarın etkisiyle eğildi. Seyir halindeki bir kamyonun kasası eğilen tabelaya takıldı ve araç şaha kalktı. Bölgeye çağırılan kurtarma ekipleri kamyonu kurtardı.

Rüzgarda otogar kavşağındaki Atatürk portresi de söküldü. Portre yetkililerce düzeltildi. - KIRŞEHİR