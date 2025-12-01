Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru Törende Uğurlandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuru, törenle memleketi Samsun'a uğurlandı.

Fatsa ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan Tuncay Ebrinç (54), geçirdiği kalp krizi sonucu Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebrinç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Ebrinç'in ani vefatının ardından bugün Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde merhum polis memuru için tören düzenlendi. Ebrinç'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, alana getirildi. Saygı duruşu ile başlayan törende, Tuncay Ebrinç'in görev süresince gösterdiği özveri ve çalışkanlık vurgulandı. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, dualar eşliğinde omuzlarda taşınarak, defnedilmek üzere memleketi Samsun'a uğurlandı.

Törene Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Dursun Terzi, emniyet personeli, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU