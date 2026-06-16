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Kahta Devlet Hastanesi'nde uzman doktorlar göreve başladı

Kahta Devlet Hastanesi'nde uzman doktorlar göreve başladı
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Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'ne Beyin Cerrahisi, Ortopedi, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi ve Kardiyoloji branşlarında 5 yeni uzman doktor atandı. Yeni atamalarla sağlık hizmetlerine erişimin hızlanması hedefleniyor.

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'ne Beyin Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi ve Kardiyoloji branşlarında 5 yeni uzman doktor atandı.

Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen Kahta Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan uzman hekimler hasta kabulüne başladı. Yeni atamalarla birlikte ilçede sağlık hizmetlerine erişimin daha hızlı ve etkin hale gelmesi hedefleniyor.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, yapılan atamalarla hekim kadrosunun güçlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve başlayan uzman doktorlarımızın hastanemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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