Haberler

Kahta'da 2026-2027 Eğitim Yılı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kahta'da 2026-2027 Eğitim Yılı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda yeni eğitim-öğretim yılında yürütülecek çalışmalar, okulların fiziki ve akademik ihtiyaçları, öğrencilerin başarılarının artırılmasına yönelik faaliyetler ile sosyal ve kültürel etkinlikler görüşüldü.

Öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla alınacak güvenlik tedbirlerinin de değerlendirildiği toplantıda, eğitim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, "Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz. Tüm eğitim camiamıza başarılı ve hayırlı bir eğitim yılı diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha! Eşi de hesap verecek
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

İşte milyonların beklediği derbinin hakemi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar

Bir üniversiteyi yasa boğan sır ölüm

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı

Rektör duyurdu! 4 milyon öğrenciye müjde
İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Kansere karşı umut oldu

İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Üstelik kanserle savaşıyor
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı

Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu!

Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi! Sydney Sweeney nefes kesti
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor