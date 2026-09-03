Kahta'da 2026-2027 Eğitim Yılı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda yeni eğitim-öğretim yılında yürütülecek çalışmalar, okulların fiziki ve akademik ihtiyaçları, öğrencilerin başarılarının artırılmasına yönelik faaliyetler ile sosyal ve kültürel etkinlikler görüşüldü.

Öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla alınacak güvenlik tedbirlerinin de değerlendirildiği toplantıda, eğitim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, "Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz. Tüm eğitim camiamıza başarılı ve hayırlı bir eğitim yılı diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı