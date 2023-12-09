Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağış sonrası bazı mahallelerdeki yollar göle döndü. Yağışlar nedeniyle su birikintileri oluştu ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kahta'da yağmur sonrası yollar göle döndü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağış sonrası bazı mahallelerdeki yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kahta'da da sağanak etkili oldu. Yağış sonrası ilçenin farklı mahallelerindeki yollarda su birikintileri oluştu. İlçede 2 gündür etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı mahallelerde rögarlar tıkanırken yollarda göletler oluştu.

Su göletleri hem vatandaşı hem de esnafı olumsuz etkilerken araçların da ilerlemekte güçlük çektikleri görüldü.