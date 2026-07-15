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Kahta'da iki grup arasında kavga

Kahta'da iki grup arasında kavga
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti, şahıslar gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bir birine öldüresiye saldıran şahıslara olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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