Kahramanmaraş'ta orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Çakallıhasanağa Mahallesi'nde enerji nakil hattından kaynaklandığı değerlendirilen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yangın saat 09.04'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından başladı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 yangın söndürme helikopteri, 1 hizmet aracı ile 35 personel sevk edildi. Ayrıca çalışmalara 5 belediye itfaiye ekibi ile 4 teknik personel de destek verdi.

YANGIN 10.45'TE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler yangına saat 09.15'te ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın saat 10.45 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ÇIKIŞ NEDENİ İNCELENİYOR

Yangının çıkış nedeninin enerji nakil hattı olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Meteorolojik verilere göre yangın sırasında hava sıcaklığı 25 derece, rüzgar hızı ise saatte 13 kilometre olarak ölçüldü.

Haber: Muhammet Özer