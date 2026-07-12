Haberler

Kahramanmaraş'ta orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta orman yangını kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Çakallıhasanağa Mahallesi'nde enerji nakil hattından kaynaklandığı değerlendirilen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Çakallıhasanağa Mahallesi'nde enerji nakil hattından kaynaklandığı değerlendirilen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.  Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yangın saat 09.04'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından başladı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 yangın söndürme helikopteri, 1 hizmet aracı ile 35 personel sevk edildi. Ayrıca çalışmalara 5 belediye itfaiye ekibi ile 4 teknik personel de destek verdi.

YANGIN 10.45'TE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler yangına saat 09.15'te ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın saat 10.45 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ÇIKIŞ NEDENİ İNCELENİYOR

Yangının çıkış nedeninin enerji nakil hattı olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Meteorolojik verilere göre yangın sırasında hava sıcaklığı 25 derece, rüzgar hızı ise saatte 13 kilometre olarak ölçüldü.

Haber: Muhammet Özer

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
Haberler.com
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi

Önce evine götürdü, sonra jandarmayı aradı
Yunanistan ve İsrail'den Ege'de gizli askeri test

Ege'de gizli askeri test! İddia vahim
2 valizini alıp çıktı, sırra kadem bastı! 17 yaşındaki Ceren'den haber yok

2 valizle evden ayrıldı! Ceren'den 11 gündür tek bir iz yok
Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü

Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı