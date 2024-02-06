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Kahramanmaraşlı Depremzedeler Miraç Kandili'nde Abdülhamit Han Camii'ne Akın Etti

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü ile aynı güne denk gelen Miraç Kandili'nde depremzede vatandaşlar, Abdülhamit Han Camii'ne akın etti. Cami dolup taşarken dualar edildi.

Kahramanmaraş 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü ile aynı güne gelen Miraç Kandili'nde depremzede vatandaşlar, Abdülhamit Han Camii'ne akın etti.

Bu sene asrın felaketiyle aynı güne denk gelen Miraç Kandili için Kahramanmaraşlı depremzedeler Abdülhamit Han Cami'ne akın etti. Caminin alt ve üst katları tamamen dolarken vatandaşlar yatsı namazını bahçede eda etti. Miraç Kandili dualarla idrak edilip eller semaya açıldı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Şeref Köşker, "6 Şubat depremlerini yaşadık bu tür afetleri Allah hiçbir insanlara Müslümanlara da yaşatmasın. Mübarek kandili kutluyorum. Hüzünlüyüz kayıplarımız var. Müslümanın imtihanı da budur sınanıyoruz" dedi.

Muharrem Dilipak isimli depremzede ise İsrail'in Filistin'e saldırılarının son bulmasını istedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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