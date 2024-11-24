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Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Göksun-Kahramanmaraş Yolu Trafiğe Kapandı

Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Göksun-Kahramanmaraş Yolu Trafiğe Kapandı
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Kahramanmaraş ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, Göksun-Kahramanmaraş arasındaki yolu trafiğe kapattı. Yetkililer sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kahramanmaraş ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Göksun-Kahramanmaraş arası kullanılan yol trafiğe kapandı.

Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı, özellikle kuzey ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş- Göksun yolu, güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve araçlarında zincir, çekme halatı gibi ekipman bulundurmaları konusunda uyardı.

Özellikle Göksun çevresindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığının hızla arttığı ifade edildi. Göksun yolunda kar nedeniyle bazı tırların kazaya karıştığı ve araçların ilerleyemediği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta etkisini sürdüren kötü hava şartları nedeniyle diğer yolların durumu da yakından takip ediliyor.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Göksun-Kayseri arası (Püren Geçidi) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar trafiğe kapalı durumda. İlimiz genelinde kar yağışı, şiddetli yağmur ve fırtına etkili olmaktadır. Güvenli ulaşımı sağlamak için görevli tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Sürücülerimizin uyarıları dikkate alarak tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Lütfen zorunlu olmadıkça yola çıkmayalım" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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