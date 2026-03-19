Kahramanmaraş'ta Ulu Cami Meydanı'nın müdavimleri

Kahramanmaraş'ta Ulu Cami Meydanı'nda her gün aynı noktada bir araya gelen yaşlı vatandaşlar, yıllardır süren buluşma geleneğini Ramazan ayında da sürdürdü.

Kahramanmaraş'ta yaşayan yaşlı vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Ulu Cami Meydanı'nda toplanmaya başlıyor. Yaşlılar burada günün büyük bölümünü birlikte geçiriyor. Banklarda oturup sohbet eden, eski günleri yad eden yaşlılar bu geleneği Ramazan ayında da sürdürdü. Bir araya gelen yaşlılar, iftar saatine kadar camiye gidip namazlarını kıldıktan sonran güneşin de tadını çıkarıp sohbet edip vakit geçiriyorlar.

Gününü meydanda geçirdiğini söyleyen Şeref Ersoy, "Burada namazlarımızı kılıp sohbet ederiz. Daha sonra herkes iftar saatine kadar evine dağılır. Buradakilerin tamamı ihtiyar bölümü yarısından çoğu ihtiyarlardan oluşuyor" dedi.

Ahmet Taşkıran isimli vatandaş da "Buradakilerin birçoğu emekli, arkadaşlarla vakit geçirip sohbet ediyoruz başka sosyal aktivitemiz yok. Akşam olunca da evimize gidiyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

