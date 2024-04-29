Kahramanmaraş'ta Vatandaş Yabani Hayvanları Korkutmak İçin Cansız Manken Yaptı

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş yabani hayvanları korkutmak için cansız manken yaptı.

Göksun ilçesi Payamburnu köyündeki bir vatandaş tarlalarına zarar veren yabanı hayvanlardan kurtulmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Vatandaş atık malzemelerden giysi, farklı araç ve gereçleri sopalara takıp cansız manken yapıp bunu dere kenarına koyarak yabani hayvanların korkup tarlasına gelmesinin önüne geçti. Bu durum ise fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. - KAHRAMANMARAŞ