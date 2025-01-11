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Kahramanmaraş'ta Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş

Kahramanmaraş'ta Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş
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Kahramanmaraş'ta öğrenciler Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı anısına karlı ve soğuk havada yürüdü.

Kahramanmaraş'ta öğrenciler Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı anısına karlı ve soğuk havada yürüdü.

Onikişubat ilçesindeki Döngele Çok Programlı Anadolu Lisesi, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anısına düzenlediği etkinliklerle şehitleri andı. Etkinlikler, okulun konferans salonunda Sarıkamış Harekatı'nın tarihi önemini anlatan "120" filminin gösterimiyle başladı. Öğrenciler ve öğretmenler, film sırasında duygusal anlar yaşadı. Sonraki gün ise öğretmenler ve 12. sınıf öğrencileri, Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Kaledibi Meydan Göleti'nden başlayan 5 kilometrelik yürüyüş, karlı ve soğuk bir parkurun ardından Başkonuş Mesire Alanı'nda sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" ve "Vatan Sana Canım Feda" sloganlarıyla milli duyguların yoğun olduğu bir atmosfer oluşturdu. Yürüyüş sonunda, şehitlerin zor şartlardaki fedakarlıklarını anmak amacıyla öğrencilere çorba ve ekmek ikram edildi.

Etkinlik, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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