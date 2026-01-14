Köyüne kardan cami yaptı
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yaşayan Salih İspir, köyünde cami olmaması nedeniyle tamamen kardan bir cami yaptı. Bu sembolik çalışmasıyla dikkat çekerek köydeki cami ihtiyacını vurguladı.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Meymendi Mahallesi Kular mevkiinde yaşayan Salih İspir, mahallede cami bulunmaması nedeniyle sembolik bir kardan cami yaptı. Yoğun kar yağışının ardından çalışma başlatan İspir, tamamen kardan oluşturduğu görüntüyü cami şeklinde hazırladı. Köyde uzun süredir cami bulunmadığını ifade eden İspir, "Kendi imkanlarımla kardan bir cami yaptım. Amacım hem dikkat çekmek hem de köyümüzde cami ihtiyacını göstermekti" dedi. - KAHRAMANMARAŞ