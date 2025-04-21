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Kahramanmaraş'ta Filistin İçin Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Filistin İçin Destek Yürüyüşü Düzenlendi
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen yürüyüşte, vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Katılımcılar, 'Filistin halkı yalnız değildir' sloganları atarak, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü sonlandırma çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Onikişubat ilçesinde gerçekleşen yürüyüş, Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlendi. Ellerinde bayraklar ve dövizlerle yürüyüşe katılan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş boyunca sık sık "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Kahrolsun zulüm, yaşasın direniş" sloganları atıldı. Şehrin çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı yürüyüşte konuşmaların ardından dua edildi.

Yapılan basın açıklamasında Filistin halkının maruz kaldığı zulmün artık son bulması gerektiği vurgulandı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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