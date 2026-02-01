Haberler

Kahramanmaraş'ta yıllara meydan okuyan evler görüntülendi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar almayan tarihi toprak ve taş evler, yerel kültürün bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. Bu evlerin dayanıklılığı ve mimari özellikleri fotoğraflandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar almayan, eski mimari olmasına rağmen günümüzde halen varlığını sürdüren tarihi toprak evler fotoğraflandı.

Afşin ilçesinde tarihi taş ve toprak evler dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. 6 Şubat asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremlerinde yıkılmayan tarihi taş evler ve toprak evler yapısıyla dikkat çekiyor. Taş evlerin ve toprak evlerin yerel kültürün bir parçası olduğunu söyleyen Mehmet Gören, "Bu evler halen günümüzde varlığını sürdürmekte. Asrın felaketinde çok fazla yıkım olmasına rağmen toprak evler ve taş evler hala varlığını korumaya devam ediyor. Bu evler çok sağlam oluyor. Kışları sıcak yazları ise serin tutuyor. Ben de ortaya çıkan bu görüntüleri fotoğraflamak istedim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
