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Kahramanmaraş 4.4 büyüklüğünde depremle sallandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kahramanmaraş 4.4 büyüklüğünde depremle sallandı

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 09.11'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi'nde yerin 3.4 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem kent merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.

(Murat Sürücü - İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kandilli Deprem Yerel Güncel Haberler

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