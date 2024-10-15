Kağızman'da Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor
Kağızman ilçesinde kalabalık sürüler halinde dolaşan sokak köpekleri, uyuz hastalığına sahip bireylerle birlikte vatandaşları tedirgin ediyor. Okul saatlerinde çocukların güvenliği için yetkililerden önlem alınması talep ediliyor.
Kağızman ilçe merkezinde sayıları oldukça fazla olan sokak köpekleri tehlike saçıyor.
Kalabalık sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin çoğunda uyuz hastalığı olduğu gözlemlenirken vatandaşlar "Çocukların okul saatlerinde sürekli tedirgin oluyoruz sokak aralarında saldırıyorlar, sürü halinde dolaştıkları için tedirginiz. Yetkililerin gerekli önlemleri alarak başıboş köpeklerin biran önce toplatılmasını barınak merkezlerine alınmasını istiyoruz" dediler. - KARS