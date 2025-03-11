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Kafkas Kars Üniversitesi'nde Hayvancılık Eğitimi Çalıştayı Düzenlendi

Kafkas Kars Üniversitesi'nde Hayvancılık Eğitimi Çalıştayı Düzenlendi
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İneklerde döl verimi problemleri ve buzağı ölümlerinin engellenmesi üzerine gerçekleştirilen eğitim çalıştayı, hayvancılık sektörünün eğitimi ve geliştirilmesine katkı sağladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlik, bölgedeki hayvancılığın sorunları ve çözüm yollarını tartıştı.

Kafkas Kars Üniversitesi'nde düzenlenen "İneklerde Döl Verimi Problemleri ve Buzağı Ölümlerinin Engellenmesine İlişkin Yetiştirici Eğitimi Çalıştayı", hayvancılık alanında önemli bir etkinlik oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da katıldığı çalıştayda, hayvancılık sektörünün karşılaştığı temel sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

Çalıştaya, Kafkas Kars Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Erol Arcaklıoğlu, Kars ve Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürleri, akademisyenler, STK temsilcileri ve buzağı yetiştiricileri ve öğrenciler katılım sağladı.

Bölgedeki hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yapılan etkinliğe özel sektör de destek verdi. Çimentaş Kars Çimento Fabrikası, bölge yetiştiricilerine sunduğu katkılar çerçevesinde çalıştayın iftar yemeğine sponsor oldu. Fabrika Müdürü Veli Taşkın da programda yer aldı.

Bu çalıştay, bölgedeki hayvancılık veriminin artırılması ve buzağı ölümlerinin önlenmesi için önemli bir bilgi paylaşım platformu oldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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