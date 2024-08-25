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Kadirli'de Su Kesintileri Nedeniyle Vatandaşlar Mağdur

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Kadirli'nin Bahadırlı köyü Balcılar Mahallesi'nde su kesintileri ve su borularındaki sorunlar nedeniyle köy halkı içme suyuna erişmekte güçlük çekiyor. Vatandaşlar çözüm bekliyor.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Kadirli'nin Bahadırlı köyü Balcılar Mahallesi'nde vatandaşlar su kesintilerinden yakındı. Arzu Küçükpala "İki ineğim var iki de buzağısı var, dört tane. 15 tane de keçi var. Tankerle getiriyoruz onunla veriyoruz. Sıkışıyoruz işte borçla alıyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Bahadırlı köyü Balcılar Mahallesi'nde suyun yetersiz oluşu ve su borularında yaşanan sorunlar nedeniyle köy halkı içme suyuna erişmekte güçlük çekiyor. Yetkililere seslenen köy halkı, çözüm bekliyor.

"Kuyudan su çekiyorum"

Ekrem Balcılar, "Üç gündür suyumuz yok çakma kuyudan su çekiyorum elektrikle. Zaten elektrik de dünya bir para oldu. Komşulara da veriyorum. O suyun da temiz mi, içilebilir durumda olduğunu da bilmiyoruz. Tahlil de yapılmadı. Çok perişanız yetkililerden bu sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.

Arzu Küçükpala "Suyumuz kesiliyor, çok sıkışıyoruz. Motor ile getiriyoruz. İkimiz de hastayız. Ben yoğun bakımdan yeni çıktım, zaten bir sene oldu yoğun bakımda yattım anjiyo oldum. Adamda öyle hasta. İki ineğim var iki de buzağısı var, dört tane. 15 tane de keçi var. Tankerle getiriyoruz onunla veriyoruz. Sıkışıyoruz işte borçla alıyoruz" dedi.

Mehmet Orçan ise "Ovada suyu olan çekiyor dalgıçla öyle kullanıyor. Olmayan da tankerle idare ediyor. Yani suyun kesilmemesi lazım ama kesiliyor ne yapmak lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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