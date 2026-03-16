Kadir Gecesi Büyük Çamlıca Camii'nde dualarla idrak edildi

İslam alemi için önemli bir gece olan Kadir Gecesi, Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen programla dualar eşliğinde kutlandı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve hatim duaları yapıldı.

Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Büyük Çamlıca Camii'nde dualarla idrak edildi.

İslam alemi için en önemli gecelerden biri olan, bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi, Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen programda dualarla idrak edildi. Kadın, erkek, genç ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği programa çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu. Kadir Gecesi'nin önemi hakkında vaazlar verilirken, camiyi dolduran vatandaşlar edilen dualara hep birlikte "Amin" dedi. Program kapsamında toplu hatim duaları yapılırken, özellikle dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm altında yaşayan Müslümanlar için dua ve niyazlarda bulunuldu. Program, Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk'ün kıldırdığı yatsı ve teravih namazının ardından sona erdi. Camiye gelen çocuklara ise çeşitli hediyeler verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
