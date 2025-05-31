Kadınların Yerel Yönetimlerdeki Rolü Güçlendiriliyor

Kadınların Yerel Yönetimlerdeki Rolü Güçlendiriliyor
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kadınların yerel yönetimlerde daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programı tamamlandı. LDA Edremit tarafından gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara sertifikalar verildi ve Kadın Politikaları Yönergesi hazırlanacağı belirtildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kadınların yerel yönetimlerde daha etkin rol üstlenmesini hedefleyen eğitim programı başarıyla tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, LDA (Local Demokrasi Ajansı) Edremit tarafından, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği desteğiyle yürütülen "Kadınların Yerel Yönetimlerdeki Katılımlarının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında 3 günlük yoğun bir eğitim programı düzenlendi. Atatürk Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa kontenjan 25 kişiyle sınırlı olmasına rağmen 43 gönüllü kadın katıldı.

Katılımcılar arasında Edremit İşitme Engelliler Derneği'nden 21 kadın, Roman topluluğundan 5 temsilci, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, mühendisler, hukukçular ve üniversite mezunları yer aldı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları LDA Edremit Başkanı Tamer Acar tarafından takdim edildi. Programın devamında, katılımcı kadınlar akademisyenlerin rehberliğinde hazırlayacakları Kadın Politikaları Yönergesi ile yerel yönetimlere önerilerde bulunacak. LDA Edremit Başkanı Tamer Acar, "Bugün burada Fransa Büyükelçiliği'nin finanse ettiği, Edremit Lokal Demokrasi Ajansı'nın iştirakçi olduğu projemizin üçüncü günündeyiz. Eğitim faaliyetlerimizin sonunda, yerel yönetimlerde kadınların katılımı ve dezavantajlı gruplarla ilgili politika oluşturulması kapsamında Balıkesir Üniversitesi'nden akademisyenlerimiz eğitim verdi" dedi.

Acar, Haziran ayında konuyla ilgili bir çalıştay düzenleneceğini belirterek, "Eğitim alan kadınlarımızın katılımıyla gerçekleşecek bu çalıştayın sonunda bir Kadın Politikası Yönergesi oluşturulacak" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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