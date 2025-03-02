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Kadınlara KADES ve Erken Yaşta Evlilik Bilgilendirmesi

Kadınlara KADES ve Erken Yaşta Evlilik Bilgilendirmesi
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Aydın'ın Söke ilçesinde Jandarma, fabrikada çalışan kadınlara KADES uygulaması ve erken yaşta zorla evlilikler hakkında bilgi verdi. Kadınlara yönelik bilinçlendirme broşürleri dağıtıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliği tarafından bir fabrikada çalışan kadınlar KADES uygulaması ve erken yaşta zorla evlilikler konularında bilgilendirildi.

Jandarma ekipleri Akçakonak Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan kadınlar Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirerek; bu uygulamanın şiddet mağduru kadınların güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Ayrıca, erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla bilgilendirme yapılarak, bu tür evliliklerin oluşturabileceği psikolojik ve sosyo-kültürel zararlar konusunda vatandaşlar bilinçlendirildi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, kadınlardan gelen soruları yanıtladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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