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Kadınlar, dikiş kursu sayesinde meslek sahibi oluyor

Kadınlar, dikiş kursu sayesinde meslek sahibi oluyor

Yerel Haberler

Elazığ Belediyesi tarafından açılan dikiş-nakış kursuna katılan kadınlar, meslek sahibi oluyor.

Elazığ Belediyesi tarafından açılan dikiş-nakış kursuna katılan kadınlar, meslek sahibi oluyor.

Elazığ Belediyesi, vatandaşlara yönelik düzenlediği ücretsiz kurslarla onların hem sosyal açıdan kaliteli vakit geçirmesine hem de kişisel donanımlarına katkı sağlayarak meslek sahibi olmalarına imkan sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Güneykent Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen dikiş -nakış kursuna katılan kadınlar, ücretsiz olarak eğitim alıyor ve meslek öğreniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Elazığ Belediyesi Yerel Haberler

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