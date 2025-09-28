Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Şırnak'ta Gerçekleştirildi

Şırnak Vali Yardımcısı Emine Dilce başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Vali Yardımcısı Emine Dilce başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele 2025 yılı il koordinasyon izleme ve değerlendirme komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya il protokolü ile ilgili kurum müdürleri katıldı. Katılımcılar, 2025 yılı boyunca kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülecek faaliyetleri, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine dair yol haritasını ele aldı.

Toplantı sonunda, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık çalışmaları, eğitim programları ve destek hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi için kararlar alındı. - ŞIRNAK