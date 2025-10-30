Kadın Trafik Polisi, Stop Eden Aracı Tek Başına İttirerek Çalışır Hale Getirdi

Afyonkarahisar'da kadın trafik polisinin yolda aniden stop eden otomobili tek başına ittirerek yeniden çalışmasını sağladığı anlar cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

İlginç olay kent merkezinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın trafik polisi görev yaptığı kavşakta bir otomobilin aniden stop edere durduğunu fark etti. Trafiğin yavaşlayıp ve durmaması için sürücünün yanına giden kadın polis ardından aracı tek başına ittirerek çalışmasını sağladı. Kadın polisin aracı tek başına ittirdiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntüyü izleyen vatandaşlar ise polise teşekkür ederek, polisin sadece olaylara müdahale etmediğini aynı zamanda vatandaşın her daim yanında olduğunu ve onlara destek sunduğunu hatırlattılar. - AFYONKARAHİSAR