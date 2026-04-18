Gaziantep'te Gülistan Doku İçin Adalet Çağrısı

Gaziantep'te kadın örgütleri, kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyasının aydınlatılması talebiyle basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, sorumluların yargı önüne çıkarılması istendi.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- Gaziantep'te kadın örgütleri, 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için Balıklı Meydanı'nda açıklama yaptı. Açıklamada, dosyanın aydınlatılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması talep edildi.

Antep Demokratik Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Gül Fidan Özpolat, Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olduğunu hatırlatarak, aradan geçen 6 yılı aşkın sürede dosyanın hala aydınlatılamadığını söyledi. Özpolat, "Bu bir kayıp değil, örgütlü bir cezasızlık düzenidir" ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürecine tepki: "Deliller değerlendirilmedi"

Dosyanın başından itibaren etkin bir soruşturma yürütülmediği, kritik delillerin toplanmadığı ya da gereği gibi değerlendirilmediğini öne süren Özpolat, ailenin yıllardır sürdürdüğü adalet mücadelesine dikkat çekerek sürecin sistematik biçimde sürüncemede bırakıldığını söyledi.

Nisan 2026'da soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan gelişmelere de değinen Özpolat, bazı kişilerin gözaltına alındığını ifade ederek, dosyada uzun süredir dile getirilen şüphelerin derinleştiğini ifade etti.

Gülistan Doku'nun akıbetinin belirsizliğini koruduğunu belirten Özpolat, sorumlulara ilişkin iddialar gündeme gelmesine rağmen Doku'ya hala ulaşılamadığı, bu durumun kamu vicdanını derinden yaraladığını kaydetti.

Çağrı: "Dosya bağımsız şekilde yeniden soruşturulmalı"

Gülistan Doku dosyasının bağımsız ve etkin biçimde yeniden ele alınması çağrısında bulunan Özpolat, dosyada adı geçen herkesin makam ve konumdan bağımsız şekilde yargı önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Özpolat, delil karartma ve sürece müdahale iddialarının da titizlikle araştırılması talebini dile getirdi. Gülistan Doku'nun ailesine yönelik baskı ve tehdit iddialarına dikkat çeken Özpolat, ailenin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

