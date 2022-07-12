Kadıköy'de genç kadının taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar kamerada - Haberler

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Kadıköy'de genç kadının taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadıköy'de genç bir kadının, seyir halindeki taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de genç bir kadının, seyir halindeki taksinin camından dışarı çıkarak dans ettiği anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de seyir halindeki taksinin camından dışarı sarkan genç kadın, uzun bir süre dans etti. Aracın hareket halinde olmasına aldırış etmeden tehlikeli şekilde dans ederek çığlık atan kadının o anları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksicinin ise duruma müdahale etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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