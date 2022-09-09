Kaçakları taşıdığı düşünülen minibüsten mevsimlik tarım işçileri çıktı

DENİZLİ - Denizli'de şüpheli bir minibüste kaçak göçmenlerin taşındığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, uzun süre takip edilen aracı durdurduklarında bambaşka bir manzarayla karşılaştı. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün ehliyetsiz sürücüsüne ceza uygulandı.

Olay; Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 31 BD 754 plakalı minibüs ile kaçak göçmenlerin taşındığının ihbar edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Sarayköy ilçesinden kent merkezine kadar takip edilen minibüs, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda durduruldu. Ekipler tarafından yapılan kontrolde, araçta bulunan 10 kişinin kaçak göçmen değil mevsimlik tarım işçi olduğu ortaya çıktı.

Ekmek parası için gece yarısı yolculuk etmek zorunda olan mevsimlik taşım işçileri, bir anda polis ekiplerini karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Manisa'dan Antalya'ya çalışmaya gittiklerini söyleyen tarım işçilerinin yapılan sorgulamalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılamazken, sürücünün ise ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye trafik ekiplerince cezai işlem uygulanmasının ardından, işçiler yollarına devam etti.