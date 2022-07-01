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Kabotaj Bayramı, Marmaris'te Kutlandı

ANKA - Yerel
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Marmaris’te Atatürk Meydanı’nda resmi tören düzenlendi. Tören kapsamında ilçe protokolü tarafından deniz şehitleri anısına denize çiçek bırakıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Marmaris'te Atatürk Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Tören kapsamında ilçe protokolü tarafından deniz şehitleri anısına denize çiçek bırakıldı.

Atatürk Meydanı'ndaki çelenk koyma törenine, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Liman Başkanı Altuğ Kurban, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, denizcilik lisesi öğrencileri, siyasi parti ve kamu kurumu temsilcileri katıldı.

Marmaris Liman Başkanı Kurban'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının adından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Liman Başkanı Altuğ Kurban, Sahil Güvenlik botuyla körfeze açılarak deniz şehitleri anısına denize çiçek bıraktı.

ANKA / Yerel

Kabotaj Ve Deniz Bayramı Mustafa Kemal Atatürk 1 Temmuz Marmaris Yerel Haberler

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