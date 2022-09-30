Kabloları denizin tabanına döşeyecek gemi İstanbul'a demirledi Yerel Haberler Kabloları denizin tabanına döşeyecek gemi İstanbul'a demirlediİSTANBUL Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek olan Seven Arctic isimli gemi İstanbul Saraybunu açıklarına demirledi. Kabloları denizin tabanına döşeyecek gemi İstanbul'a demirledi İSTANBUL Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek olan Seven Arctic isimli gemi İstanbul Saraybunu açıklarına demirledi. Gemi havadan görüntülendi. Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul'a geldi. Sarayburnu açıklarında demirli olan Seven Arctic isimli geminin 4 Ekim'de Filyos Limani'na varması beklenen geminin denizden güvenliğini sağlamak için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait bir botta bekliyor. Öte yandan, demirli gemi havadan görüntülendi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç Karadeniz İstanbul Arctic Genel Yerel Haberler

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