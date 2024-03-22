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Jeoloji Mühendisi: Bilecik Merkez Güvenli Bölgede

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Jeoloji Mühendisi Deniz Öz, dün Bilecik merkezli yaşanan deprem sonrası vatandaşlı rahatlatacak bir zaçaklama yaparak, "Bilecik merkez ilçesi depremsellik açısından güvenli bölgede kalmaktadır" dedi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bilecik'te 05.45'te 5.4 kilometre derinlikte 2.9 şiddetinde açıklanan deprem kent merkezinde şiddetli hissedilmişti. Yaşanan deprem sonrası Bilecikliler biraz tedirgin olurken, Jeoloji Mühendisi Deniz Öz bir açıklama yaptı. Öz, "Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına deprem denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. İlimiz merkez ilçesinde bugün saat 05.45 civarında 4.23 kilometre derinliğinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre 2,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İl merkezine yaklaşık 3,64 kilometre mesafede bulunan depremin merkez üstünün bulunduğu bölge 'Kuvaterner' yaşlı karasal çökellerden oluşan bir litolojiye sahiptir. Bilecik merkez ilçesi depremsellik açısından güvenli bölgede kalmaktadır. MTA ve AFAD verilerine bu bölgede diri fay da bulunmamaktadır. İlimizde meydana gelen bu tür ve benzeri depremlerde can ve mal kaybı söz konusu değildir. Yerkabuğunun olağan hareketliliği sonucu oluşan bu tarz depremlerde yapısal hasarlar söz konusu olmaz. Bileciğimize geçmiş olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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