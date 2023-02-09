Jennifer Lopez'den depremzedelere destek

Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak, takipçilerinin UNICEF'e bağış yapmasını istedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyaca ünlü isimlerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. ABD'li ünlü sanatçı Jennifer Lopez de sosyal medya paylaşımında depremde hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu belirterek, "Türkiye ve Suriye'deki herkese tüm sevgimi ve gücümü gönderiyorum. Bölgeyi vuran 100 yılın en büyük depremi" ifadelerini kullandı. Lopez, UNICEF bağlantısını paylaşarak, takipçilerinden bağış yapmalarını istedi. - NEW YORK