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Japonya'da UNESCO Dünya Mirası Tapınağının Bulunduğu Sahilde Feribot Karaya Oturdu

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Japonya'da bir feribot UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Itsukuşima tapınağı açıklarında karaya oturdu.

Japonya'nın Hiroşima eyaletinde UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Itsukuşima tapınağının bulunduğu Miyajima sahili açıklarında seyreden bir feribot, yerel saatle 13.00 sıralarında karaya oturdu. Olay sırasında feribotta yolcu bulunmadığı öğrenilirken, 4 mürettebattan kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Ayrıca, kaza sonrasında herhangi bir petrol ya da kirli su sızıntısı yaşanmadığı açıklandı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatan yetkililer, kazanın bölgede sık meydana gelen gelgitler nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini değerlendiriyor. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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