Jandarmayı anlatıp ödül kazandılar - Haberler

Jandarmayı anlatıp ödül kazandılar Malatya'da, Jandarma temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren 12 öğrenciye ödül verildi. Malatya'da, Jandarma temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren 12 öğrenciye ödül verildi. 14 Haziran Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Malatya İl genelinde düzenlenen Jandarma temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren 12 öğrenciye Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın tarafından hediye takdim edildi. Öğrenci, öğretmen ve veliler, Malatya İl Jandarma Komutanlığı gezdirilerek jandarmanın faaliyetleri tanıtıldı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Malatya Yerel Haberler

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