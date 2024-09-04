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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı ve 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde, silahlar ve nakit para da bulundu.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

AYDIN - Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı, 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın genelinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise muhtelif miktarlarda kubar esrar, 2 bin 102 gram metamfetamin, 80 adet sentetik hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 64 adet mühimmat, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edilen yüksek miktarda nakit para ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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