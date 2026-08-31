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Bilecik'te Motosiklet Sürücülerine Yönelik Denetim ve Eğitim

Bilecik'te Motosiklet Sürücülerine Yönelik Denetim ve Eğitim
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pelitözü Gölpark'ta motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Denetimde 6 motosiklet sürücüsü kontrol edilirken, güvenli motosiklet kullanımı, ekipman kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'te trafik jandarma ekiplerince motosiklet sürücüsü denetimi ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı motorize trafik timlerince Pelitözü Gölparkta motosiklet sürücüsü denetimi ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan sabit denetimde 6 motosiklet sürücüsü denetlenmiş ve motosiklet kullanımı, ekipman kullanımı ve diğer trafik kuralları ile ilgili gerekli bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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