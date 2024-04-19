Sakarya'da jandarma ekipleri 313 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verdi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çocuklar trafik hususunda bilinçlendiriliyor. Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde bulunan Şehit Murtaza Erdoğan İlköğretim Okulu ile Akyazı ilçesinde bulunan Kuzuluk İlköğretim Okulu ve Dokurcun Ortaokulunda eğitim gören 313 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi. - SAKARYA