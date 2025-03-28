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Jandarmadan 135 ilkokul öğrencisine okul güvenliği eğitimi

Jandarmadan 135 ilkokul öğrencisine okul güvenliği eğitimi
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince 135 öğrenciye okul güvenliği eğitimi verildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 135 öğrenciye okul güvenliği eğitimi verildi. Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ve Yavuzeli ilçelerinde bulunan 135 ilkokul öğrencisine okul güvenliği eğitimi verdi. Eğitim çerçevesinde çocuklar suçtan korunma ve akran zorbalığı konularında da bilgilendirildi.

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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