Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Haberler

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Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel ve beraberindeki heyeti kabul etti. Vali Yiğitbaşı, tüm jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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