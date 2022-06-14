Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel ve beraberindeki heyeti kabul etti. Vali Yiğitbaşı, tüm jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı / Yerel