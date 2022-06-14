Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel ve beraberindeki heyeti kabul etti. Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel ve beraberindeki heyeti kabul etti. Vali Yiğitbaşı, tüm jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Jandarma Yerel Haberler

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